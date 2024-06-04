На пляжи Самары завезут свыше 11,5 тысяч тонн песка

В 2024 г. в Самаре будут оборудованы 8 пляжей: I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), II очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП"), IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), Загородный парк, спуск ул. Советской Армии, Барбошина поляна, СФГУП "Санаторий Можайский", пляж Красноглинского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Сейчас береговую полосу готовят к пляжному сезону, ведутся работы по уборке мусора, в ближайшее время специалисты проведут водолазное обследование и очистят дно акватории пляжей, оборудуют контейнерные площадки и устройства для мытья ног, откроят спасательные посты, установят более 1700 малых архитектурных форм.
"С момента установления уровня воды в Саратовском водохранилище реки Волги на отметке 29 метров запланировано начало выгрузки песка. По состоянию на 31 мая уровень воды составляет 30,09 м, — отметил руководитель управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. — Всего на городские пляжи будет завезено 11,5 тысяч тонн песка".
По традиции на территории пляжа I очереди набережной в районе спуска ул. Некрасовской и II очереди набережной в районе спуска ул. Полевой будут организованы зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных граждан, оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.
Кроме того, по словам директора МАУ "Самарская набережная" Артемия Анисимова, в текущем сезоне на набережной появятся еще два питьевых фонтанчика "Водоробот" - у Речного вокзала и на IV очереди.
С 10 июня в ежедневном режиме на городских пляжах будут работать 14 спасательных постов. Время работы: с 10 июля по 31 августа с 08.00 до 21.00; с 1 по 15 сентября с 08.00 до 20.00.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.