На пляжи Самары завезут свыше 11,5 тысяч тонн песка

В 2024 г. в Самаре будут оборудованы 8 пляжей: I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), II очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП"), IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), Загородный парк, спуск ул. Советской Армии, Барбошина поляна, СФГУП "Санаторий Можайский", пляж Красноглинского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Сейчас береговую полосу готовят к пляжному сезону, ведутся работы по уборке мусора, в ближайшее время специалисты проведут водолазное обследование и очистят дно акватории пляжей, оборудуют контейнерные площадки и устройства для мытья ног, откроят спасательные посты, установят более 1700 малых архитектурных форм.

"С момента установления уровня воды в Саратовском водохранилище реки Волги на отметке 29 метров запланировано начало выгрузки песка. По состоянию на 31 мая уровень воды составляет 30,09 м, — отметил руководитель управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. — Всего на городские пляжи будет завезено 11,5 тысяч тонн песка".

По традиции на территории пляжа I очереди набережной в районе спуска ул. Некрасовской и II очереди набережной в районе спуска ул. Полевой будут организованы зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных граждан, оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.

Кроме того, по словам директора МАУ "Самарская набережная" Артемия Анисимова, в текущем сезоне на набережной появятся еще два питьевых фонтанчика "Водоробот" - у Речного вокзала и на IV очереди.

С 10 июня в ежедневном режиме на городских пляжах будут работать 14 спасательных постов. Время работы: с 10 июля по 31 августа с 08.00 до 21.00; с 1 по 15 сентября с 08.00 до 20.00.