ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Самаре

ПСБ расширил географию офисов, в которых клиенты могут приобретать и продавать наличные китайские юани. Теперь эта услуга стала доступна жителям Самары, а также Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Екатеринбурга, Волгограда, Новосибирска, Уфы, Тюмени, Красноярска и Владимира.

"Спрос на китайские юани постоянно растет. При этом не только со стороны бизнеса, но и со стороны частных инвесторов, которые рассматривают национальную валюту КНР как альтернативу долларам и евро, и активно используют ее для диверсификации своих сбережений. ПСБ, следуя потребностям клиентов, расширил возможности для совершения валютно-обменных операций, предоставив удобный способ приобретения китайских юаней непосредственно в офисе банка", — комментирует Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

В Самаре совершить валютно-обменные операции с китайским юанем можно в офисе банка по адресу улица Ново-Садовая, д. 3.