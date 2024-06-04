16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Самаре Опрос ВТБ: треть россиян заметили, что ИИ стал лучше консультировать НОВИКОМ соответствует международному стандарту безопасности PCI DSS Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17% ВТБ: к 2026 году число курьеров и офисных менеджеров сравняется

Банки Финансы

ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Самаре

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ расширил географию офисов, в которых клиенты могут приобретать и продавать наличные китайские юани. Теперь эта услуга стала доступна жителям Самары, а также Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Екатеринбурга, Волгограда, Новосибирска, Уфы, Тюмени, Красноярска и Владимира.

"Спрос на китайские юани постоянно растет. При этом не только со стороны бизнеса, но и со стороны частных инвесторов, которые рассматривают национальную валюту КНР как альтернативу долларам и евро, и активно используют ее для диверсификации своих сбережений. ПСБ, следуя потребностям клиентов, расширил возможности для совершения валютно-обменных операций, предоставив удобный способ приобретения китайских юаней непосредственно в офисе банка", — комментирует Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

В Самаре совершить валютно-обменные операции с китайским юанем можно в офисе банка по адресу улица Ново-Садовая, д. 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30