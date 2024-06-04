На 9% выросло за год число самарцев, умерших от болезней сердца

В 2023 году доля болезней системы кровообращения (БСК) в структуре общей смертности составила по Самарской области 43%. Для сравнения — в 2022 году этот показатель составлял 37,1%, а в 2021 г. — 32,5%. Данные опубликованы в обновленной региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"В 2023 году показатель смертности населения от БСК составил 567,1 на 100 тыс. человек (17821 человек), что на 9,2% больше данного показателя в 2022 году", — отмечается в программе.
Среди больных, умерших от БСК в прошлом году, 50,7% составили женщины, 49,3% — мужчины. Годом ранее этот показатель составлял 51,9% против 48,1%. Удельный вес умерших трудоспособного возраста в 2023 г. — 19,7% (в 2022-м — 11,9%), из них 82,7% — мужчины.
В 2023 г. наиболее высокий показатель смертности от БСК был зафиксирован в Сызрани, Октябрьске и Жигулевске, а также в четырех районах — Пестравском, Челно-Вершинском, Безенчукском и Кошкинском.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас