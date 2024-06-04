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Здравоохранение Общество

На 9% выросло за год число самарцев, умерших от болезней сердца

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году доля болезней системы кровообращения (БСК) в структуре общей смертности составила по Самарской области 43%. Для сравнения — в 2022 году этот показатель составлял 37,1%, а в 2021 г. — 32,5%. Данные опубликованы в обновленной региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В 2023 году показатель смертности населения от БСК составил 567,1 на 100 тыс. человек (17821 человек), что на 9,2% больше данного показателя в 2022 году", — отмечается в программе.

Среди больных, умерших от БСК в прошлом году, 50,7% составили женщины, 49,3% — мужчины. Годом ранее этот показатель составлял 51,9% против 48,1%. Удельный вес умерших трудоспособного возраста в 2023 г. — 19,7% (в 2022-м — 11,9%), из них 82,7% — мужчины.

В 2023 г. наиболее высокий показатель смертности от БСК был зафиксирован в Сызрани, Октябрьске и Жигулевске, а также в четырех районах — Пестравском, Челно-Вершинском, Безенчукском и Кошкинском.

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