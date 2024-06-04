Автомобилист в Сызрани сбил ребенка и скрылся

В Сызрани полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

3 июня, в 19:35, неизвестный водитель белого автомобиля в районе дома № 40 по ул. Урицкого сбил 13-летнего ребенка на пешеходном переходе. После этого автомобилист скрылся.

Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, обладающих какой-либо информацией о происшествии, позвонить в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного), либо обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.