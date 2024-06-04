Автомобилист в Сызрани сбил ребенка и скрылся

В Сызрани полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
3 июня, в 19:35, неизвестный водитель белого автомобиля в районе дома № 40 по ул. Урицкого сбил 13-летнего ребенка на пешеходном переходе. После этого автомобилист скрылся.
Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, обладающих какой-либо информацией о происшествии, позвонить в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного), либо обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!