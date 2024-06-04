Сотрудницу оператора связи из Чапаевска подозревают в хищении денег у абонентов

В Чапаевске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы офиса оператора связи. Ее подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, в феврале 2024 г. женщина использовала неправомерный доступ к базам данных клиентов, чтобы без их согласия изменить абонентские номера. Это требовалось для хищения денег с привязанных к номерам банковских карт.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки