Сотрудницу оператора связи из Чапаевска подозревают в хищении денег у абонентов

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В Чапаевске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы офиса оператора связи. Ее подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.