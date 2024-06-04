"Ингосстрах" и Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей стали партнерами

В мае компания "Ингосстрах" подписала договор и стала полноправным членом общероссийской общественной организации "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей".

"Ингосстрах", как один из первых российских страховщиков, получивший кредитный рейтинг BBB+ по международной шкале от государственного китайского рейтингового агентства Dagong Global Credit Rating Co., видит большие перспективы в данном сотрудничестве и планирует принять активное участие в работе Союза.

В современных условиях азиатский регион становится одним из важных стратегических направлений, которые открывают новые возможности для работы в России компаниям из многих стран. Опыт работы "Ингосстраха" с международными организациями позволит предложить новым партнерам защиту по различным видам страхования, минимизировать риски в работе на рынке России, а также предоставить возможность дополнительного продвижения товаров и услуг благодаря включению страхования в свои финансовые инструменты.

"Ингосстрах" планирует принимать активное участие в мероприятиях РАСПП, чтобы рассказывать о компании, развивать культуру страхования и реализовывать совместные проекты с другими членами Союза.

"Мы рады, что "Ингосстрах" подписал соглашение с Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей и стал его полноценным участником. "Ингосстрах" имеет большой опыт работы с зарубежными компаниями, и мы надеемся, что найдем еще больше партнеров и единомышленников для развития страховой культуры", — отметил Денис Морозов, директор департамента продаж розничного бизнеса "Ингосстраха".

Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей — это платформа для реализации государственных программ и частных инициатив по Российско-Азиатскому деловому и гуманитарному сотрудничеству.