НОВИКОМ подпишет ряд соглашений на ПМЭФ-2024

Дочерний банк Госкорпорации Ростех примет активное участие в мероприятиях деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). НОВИКОМ планирует заключить ряд соглашений с властями российских регионов, крупными предприятиями и вузами на крупнейшей площадке для обсуждения ключевых экономических вопросов.
В рамках форума Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева проведет переговоры и подпишет соглашения о сотрудничестве с главами Воронежской, Ульяновской, Ленинградской и Тамбовской областей. Взаимодействие позволит банку привлечь инвестиции в местную промышленность, поддержать развитие предпринимательской среды и реализацию социально значимых проектов регионов.
На полях ПМЭФ-2024 НОВИКОМ планирует подписать ряд соглашений по организации финансирования проектов автомобилестроения, двигателестроения и отрасли информационных технологий. Помимо этого, у делегации банка запланирован ряд встреч с потенциальными и многолетними партнерами по вопросам развития корпоративного и розничного бизнеса.
Также на площадке форума Елена Георгиева встретится с ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаилом Гординым и обсудит расширение сотрудничества с вузом в целях развития системы подготовки технических специалистов, которые в будущем составят основу инженерных кадров для российской промышленности.
"ПМЭФ традиционно считается наиболее эффективной площадкой для развития взаимодействия с властями регионов и флагманами отечественной промышленности. В этом году мы участвуем в форуме под новым брендом: в мае банк представил рынку новое позиционирование и имя НОВИКОМ. При этом наша цель осталась неизменной — всесторонняя и бесперебойная поддержка отечественной промышленности для достижения технологического лидерства. Уверена, что заключенные на полях форума соглашения и достигнутые договоренности будут всецело способствовать этой цели", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.
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