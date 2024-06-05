С начала сезона клещи покусали 1266 самарцев

С начала эпидемического сезона в Самарской области области зарегистрировано 1266 пострадавших от укусов клещами (из них 358 детей). Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"За неделю наблюдения, с 27 мая по 2 июня, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

Однако прецеденты уже были. Так, лабораторное исследование в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области показало, что по данным на 3 июня на зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 1137 экземпляров клещей, снятых с людей, и в 21 экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 1,8%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 1110 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 33 экземплярах (2,9%).