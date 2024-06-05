Самарский космонавт Олег Кононенко первый в мире провел в космосе 1000 суток

В среду, 5 июня, в 00:00:20 (мск) космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Олег Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года. 4 февраля 2024 года он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, превысив достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Ожидается, что по завершению годового полета на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток.