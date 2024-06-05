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Электрощит Самара на Петербургском международном экономическом форуме

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов и заместитель генерального директора по продажам компании Иван Мишакин в составе делегации ГК "Акрон Холдинг" принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

На стенде Самарской области Электрощит Самара представляет макет комплексного предложения Акрон Холдинг для нефтяных месторождений. Это уникальное предложение "под ключ" от одного производителя. В составе предложения применяются распределительные устройства, соответствующие самым современным российским и международным стандартам, энергоэффективные трансформаторы, станция управления погружными насосами СУ СЭЩ для повышения добычи нефти. Благодаря инновационным функциям и надежной работе СУ СЭЩ обеспечивает оптимальный режим работы скважины, демонстрируя высокий уровень производительности и экономии операционных затрат.

Руководители Электрощит Самара также примут участие в мероприятиях деловой программы форума, запланирован также ряд бизнес-встреч.

Петербургский международный экономический форум проходит 5 — 8 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" Санкт-Петербурга. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, налаживания кооперационных связей, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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