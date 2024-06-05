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Страхование Финансы

Ольга Сорокина в рамках Национального форума "ИИ-будущее сегодня" поделилась кейсами применения ИИ в страховании

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках сессии "Практика применения искусственного интеллекта. Банки и финансы", прошедшей 4 июня на полях 27-го Петербургского Международного Экономического Форума, ведущие российские спикеры — топ-менеджеры крупнейших российских финансовых компаний, Московской биржи, IT-компаний — обсудили использование ИИ в финансовой отрасли. Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления рассказала о точках роста за счет новых технологий, поделилась успешными кейсами ВСК по применению искусственного интеллекта в страховых продуктах и сервисах.

Сегодня можно выделить шесть ключевых векторов практического использования искусственного интеллекта в страховании: андеррайтинговый скоринг и управление резервами, маркетинг и продажи, урегулирование, страховая медицина, операционные процессы и HR.

Страховщики используют элементы машинного обучения в основных бизнес-процессах уже достаточно давно. Сейчас в процессе внедрения и масштабирования новые возможности — работа с речью, изображениям, неструктурированной информацией. На следующем этапе развития — расширение перечня задач, которые может взять на себя генеративный ИИ.

В ВСК искусственный интеллект применяется в андеррайтинге, управлении резервами, прогнозировании продаж и спроса на страховые продукты, урегулировании страховых случаев, операционных процессах и управлении персоналом. Технология помогает в распознавании документов, структурировании информации, интеллектуальном анализе и реинжиниринге процессов.

Активная цифровая трансформация приносит вполне конкретные бизнес-результаты: внедрение в ВСК предиктивной модели для прогнозирования оттока и возврата клиентов, оценки склонности к покупке позволило компании повысить эффективность коммуникации по ОСАГО в три раза, увеличить конверсию целевой группы на 12 п. п., усилить работу контакт-центра. Применение ИИ для распознавания повреждений авто по фото помогло в разы сократить процесс урегулирования (с 7 дней до 2 часов). А в рамках пилотного проекта по взаимодействию с оператором камер дорожного наблюдения в Уральском регионе компании удалось повысить долю досудебных отказов от возмещения, сократить вероятность страхового мошенничества, снизить сроки принятия решения о выплате.

Перспективным сегментом для применения ИИ является и страховая медицина. В ВСК применяют модель машинного обучения для формирования страхового тарифа, она прогнозирует, в какие клиники и с какой частотой будут обращаться застрахованные. При помощи искусственного интеллекта в ВСК осуществляется проверка счетов и гарантийных писем, сверка лечебных учреждений в тендерных процедурах.

"Одним из ключевых направлений стратегии ВСК является увеличение проникновения технологий искусственного интеллекта во все процессы компании. В результате применения искусственного интеллекта клиенты уже сегодня получают оперативный и качественный сервис, особенно при наступлении страхового события. Ключевая задача внедрения — решить проблему клиента или помочь не допустить наступления страхового события вовсе. Особенно это важно в рамках вопросов, связанных со здоровьем. Модели превенции и вовлечения в страховую медицину в основном строятся именно на технологиях искусственного интеллекта. В настоящее время это область развития с высоким потенциалом", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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