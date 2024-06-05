Ольга Сорокина в рамках Национального форума "ИИ-будущее сегодня" поделилась кейсами применения ИИ в страховании

В рамках сессии "Практика применения искусственного интеллекта. Банки и финансы", прошедшей 4 июня на полях 27-го Петербургского Международного Экономического Форума, ведущие российские спикеры — топ-менеджеры крупнейших российских финансовых компаний, Московской биржи, IT-компаний — обсудили использование ИИ в финансовой отрасли. Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления рассказала о точках роста за счет новых технологий, поделилась успешными кейсами ВСК по применению искусственного интеллекта в страховых продуктах и сервисах.
Сегодня можно выделить шесть ключевых векторов практического использования искусственного интеллекта в страховании: андеррайтинговый скоринг и управление резервами, маркетинг и продажи, урегулирование, страховая медицина, операционные процессы и HR.
Страховщики используют элементы машинного обучения в основных бизнес-процессах уже достаточно давно. Сейчас в процессе внедрения и масштабирования новые возможности — работа с речью, изображениям, неструктурированной информацией. На следующем этапе развития — расширение перечня задач, которые может взять на себя генеративный ИИ.
В ВСК искусственный интеллект применяется в андеррайтинге, управлении резервами, прогнозировании продаж и спроса на страховые продукты, урегулировании страховых случаев, операционных процессах и управлении персоналом. Технология помогает в распознавании документов, структурировании информации, интеллектуальном анализе и реинжиниринге процессов.
Активная цифровая трансформация приносит вполне конкретные бизнес-результаты: внедрение в ВСК предиктивной модели для прогнозирования оттока и возврата клиентов, оценки склонности к покупке позволило компании повысить эффективность коммуникации по ОСАГО в три раза, увеличить конверсию целевой группы на 12 п. п., усилить работу контакт-центра. Применение ИИ для распознавания повреждений авто по фото помогло в разы сократить процесс урегулирования (с 7 дней до 2 часов). А в рамках пилотного проекта по взаимодействию с оператором камер дорожного наблюдения в Уральском регионе компании удалось повысить долю досудебных отказов от возмещения, сократить вероятность страхового мошенничества, снизить сроки принятия решения о выплате.
Перспективным сегментом для применения ИИ является и страховая медицина. В ВСК применяют модель машинного обучения для формирования страхового тарифа, она прогнозирует, в какие клиники и с какой частотой будут обращаться застрахованные. При помощи искусственного интеллекта в ВСК осуществляется проверка счетов и гарантийных писем, сверка лечебных учреждений в тендерных процедурах.
"Одним из ключевых направлений стратегии ВСК является увеличение проникновения технологий искусственного интеллекта во все процессы компании. В результате применения искусственного интеллекта клиенты уже сегодня получают оперативный и качественный сервис, особенно при наступлении страхового события. Ключевая задача внедрения — решить проблему клиента или помочь не допустить наступления страхового события вовсе. Особенно это важно в рамках вопросов, связанных со здоровьем. Модели превенции и вовлечения в страховую медицину в основном строятся именно на технологиях искусственного интеллекта. В настоящее время это область развития с высоким потенциалом", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.