РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. Об этом сообщил в рамках ПМЭФ-2024 президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
"За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", — сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объёмы кредитования крымских и севастопольских предприятий. Команда нашего банка, которая создавала с нуля финансовую систему в Крыму и на протяжении 10 лет обеспечивала качественными и современными продуктами местных жителей и компании, будет продолжать свою работу на благо региона", — сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.
В рамках Стратегии развития ВТБ на 2024–2026 годы планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Расширение сети ВТБ позволит миллионам новых клиентов получить доступ к передовым сервисам банка. Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки и представление клиенту РНКБ еще более выгодных условий обслуживания. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.
Сегодня клиенты РНКБ уже пользуются преимуществами объединения банкоматной сети. С начала 2023 года в банкоматах ВТБ клиентам РНКБ доступны снятие и внесение наличных без комиссии, совершение p2p-переводов и платежей. С марта этого года ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Республики Крым, с мая — клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.
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