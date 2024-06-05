3 миллиона из-за пожара: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину мая

За период с 3 по 16 мая "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 34 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала более 340 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 3,3 миллиона рублей. Страховой случай произошел в Красноярском крае: в застрахованной бане произошел пожар из-за короткого замыкания. В результате пожара баня и гараж полностью сгорели, а также огнем было частично повреждено строение дома. Так как дом, гараж и баня были застрахованы, "Ингосстрах" выплатил клиенту 3,3 миллиона рублей для возмещения ущерба.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.