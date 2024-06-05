Самарские синоптики вновь прогнозируют грозы в регионе

В среду, 5 июня, объявлен желтый уровень опасности.

От ФГБУ "Приволжское УГМС" получено предупреждение, что в ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, с сохранением до конца дня.