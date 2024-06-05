Около 1,4 млрд руб. "Озона" "застряли" у крупного поставщика лекарств

Жигулевский производитель лекарственных средств - ООО "Озон" - взыскивает 1,4 млрд руб. с санкт-петербургского ООО "Альтаир". Крупный фармпоставщик госзаказа не расплатился за препараты и обанкротился.

Помимо основной суммы требований, "Озон" насчитал "Альтаиру" 22,8 млн руб. пеней.

Самый крупный заказ, по информации ИАС Seldon.Basis, раствор гепарина натрия "Озон" поставил через "Альтаир" КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1". Контракт на сумму 761,4 млн руб. был заключен в январе 2023 года.

В ноябре 2023 г. в отношении поставщика медпрепаратов ввели процедуру наблюдения. Также временный управляющий установил признаки преднамеренного банкротства "Альтаира". Требования кредиторов на 7 мая 2024 г. составляют 5,6 млрд рублей. Среди них оказались Сбербанк, фармацевтические производители, например, Solopharm, госзаказчики.

"Альтаир" с 2014 г. набрал госзаказов на 2 млрд руб., из них большая доля пришлась на 2022 год. В Самарскую область компания поставляла лекарственные препараты через КГУ "Самарафармация".