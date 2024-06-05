Около 1,4 млрд руб. "Озона" "застряли" у крупного поставщика лекарств

Жигулевский производитель лекарственных средств - ООО "Озон" - взыскивает 1,4 млрд руб. с санкт-петербургского ООО "Альтаир". Крупный фармпоставщик госзаказа не расплатился за препараты и обанкротился.
Помимо основной суммы требований, "Озон" насчитал "Альтаиру" 22,8 млн руб. пеней.
Самый крупный заказ, по информации ИАС Seldon.Basis, раствор гепарина натрия "Озон" поставил через "Альтаир" КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1". Контракт на сумму 761,4 млн руб. был заключен в январе 2023 года.
В ноябре 2023 г. в отношении поставщика медпрепаратов ввели процедуру наблюдения. Также временный управляющий установил признаки преднамеренного банкротства "Альтаира". Требования кредиторов на 7 мая 2024 г. составляют 5,6 млрд рублей. Среди них оказались Сбербанк, фармацевтические производители, например, Solopharm, госзаказчики.
"Альтаир" с 2014 г. набрал госзаказов на 2 млрд руб., из них большая доля пришлась на 2022 год. В Самарскую область компания поставляла лекарственные препараты через КГУ "Самарафармация".
Бенефициарами ООО "Альтаир" выступают Андрей Баланаев, Вероника Баланаева и Сергей Ганжа. Выручка компании в 2022 г. составила 11,6 млрд руб., чистая прибыль - 276 млн рублей.
ООО "Озон" входит в одноименную группу компаний, является крупным фармпроизводителем России. По данным официального сайта организации, объем выпускаемой продукции составляет более 3 млрд таблеток и капсул в год. Производства группы базируются в Жигулевске и Тольятти.