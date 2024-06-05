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Экономика и бизнес

Около 1,4 млрд руб. "Озона" "застряли" у крупного поставщика лекарств

ЖИГУЛЕВСК. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевский производитель лекарственных средств - ООО "Озон" - взыскивает 1,4 млрд руб. с санкт-петербургского ООО "Альтаир". Крупный фармпоставщик госзаказа не расплатился за препараты и обанкротился.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Помимо основной суммы требований, "Озон" насчитал "Альтаиру" 22,8 млн руб. пеней.

Самый крупный заказ, по информации ИАС Seldon.Basis, раствор гепарина натрия "Озон" поставил через "Альтаир" КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1". Контракт на сумму 761,4 млн руб. был заключен в январе 2023 года.

ООО "Озон" входит в одноименную группу компаний, является крупным фармпроизводителем России. По данным официального сайта организации, объем выпускаемой продукции составляет более 3 млрд таблеток и капсул в год. Производства группы базируются в Жигулевске и Тольятти.

В ноябре 2023 г. в отношении поставщика медпрепаратов ввели процедуру наблюдения. Также временный управляющий установил признаки преднамеренного банкротства "Альтаира". Требования кредиторов на 7 мая 2024 г. составляют 5,6 млрд рублей. Среди них оказались Сбербанк, фармацевтические производители, например, Solopharm, госзаказчики.

"Альтаир" с 2014 г. набрал госзаказов на 2 млрд руб., из них большая доля пришлась на 2022 год. В Самарскую область компания поставляла лекарственные препараты через КГУ "Самарафармация".

Бенефициарами ООО "Альтаир" выступают Андрей Баланаев, Вероника Баланаева и Сергей Ганжа. Выручка компании в 2022 г. составила 11,6 млрд руб., чистая прибыль - 276 млн рублей.

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