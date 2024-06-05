Не стало самарской журналистки Оксаны Тихомировой

В среду, 5 июня, в возрасте 55 лет ушла из жизни Оксана Тихомирова, талантливый журналист, любящая, заботливая мама, отзывчивой души человек, сильная личность.

Тихомирова была членом Союза журналистов России. Свой путь в журналистике начала в 1988 году. В разное время работала в изданиях "Волжский комсомолец", "Волжская коммуна", была главным редактором "Самарская газета". Сотрудничала с различными СМИ. Ее материалы публиковались в "Свежей газете. Культура", журнале "Первый", в тольяттинских СМИ.

Оксана принимала активное участие в жизни областного Союза журналистов. Организовывала и вела круглые столы, на которых обсуждалась система помощи детям с РАС, была инициатором образовательного инклюзивного проекта "Ресурсный класс в Самаре" для детей, страдающих аутизмом.

В последние два года Оксана тяжело болела, но, даже находясь на лечении в больнице, продолжала писать, вести общественную деятельность.

Сейчас решается вопрос с организацией похорон.