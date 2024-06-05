МегаФон объявил о стратегическом партнерстве с разработчиком решений для видеоаналитики

МегаФон начинает разработку новых решений в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики: оператор объявляет о стратегическом партнёрстве с лидером рынка — компанией Ivideon. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
В рамках сотрудничества компании договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики. На первом этапе партнерства МегаФон и Ivideon расширят клиентские предложения и дополнят собственные портфели продуктов как за счет инновационных технологий разработчика, так и за счет цифровых решений оператора.
В перспективе партнерство предусматривает создание масштабируемой и надежной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе платформы "МегаФон Облако". Система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий МегаФона повысит безопасность используемых данных.
Со стороны МегаФона соглашение было подписано коммерческим директором по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмином Антоняном, от Ivideon — генеральным директором компании Зауром Абуталимовым.
"Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы МегаФона и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, — комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой", — отметил Эмин Антонян в ходе подписания соглашения.
"Партнёрство с МегаФоном усиливает наши позиции на рынке. Совместная работа над мультифункциональной платформой видеонаблюдения для локальных и облачных систем без ограничений по масштабированию позволяет удовлетворить потребности практически любого бизнеса. Сотрудничество с Ivideon даёт МегаФону возможность предложить клиентам широкий спектр передовых технологий умного видеонаблюдения", — добавил генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.
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