В шести районах области временно отключат свет с 6 по 11 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н. Фейзулово

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верхняя Васильевка

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н. Тенеево

06.06.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Тенеево

06.06.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

06.06.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

06.06.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

06.06.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

аул Краснорыльский

06.06.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

06.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Звезда (ул. Победы);

06.06.20213 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Новотроевка (ул. Пролетарская);

06.06.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Антоновка (ул. Первомайская);

06.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Партизанская, ул. Лапшова, ул. Первомайская);

06.06.2024 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь (ул. Горная д. 11-48, ул. Дачная д. 10-85, ул. Шоссейная д. 36-92);

07.06.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Антоновка (ул. Первомайская);

07.06.20213 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Авангард (ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Мостовая, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Черемушки. ул. Придорожная);

07.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Воздвиженка (ул. Речная, ул. Полевая);

07.06.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Советская, ул. Полевая, ул. Волжская, ул. Подборненская, ул. 40 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Чкалова, ул. Набережная, ул. Мира, проезд Больничный, ЖСК "Степной");

11.06.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Изумрудная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Специалистов, въезд 5-й дачный, въезд 6-й дачный, переулок Больничный).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.