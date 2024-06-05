Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту розничного кредитования в 2024 году на уровне 9-11%

Сбербанк пока сохраняет прогнозы по росту розничного кредитования в целом по сектору в 2024 году на уровне 9-11%, увеличению средств физлиц — на 24-26%, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Кирилл Царев.
"В текущий момент — да. Дальше будем смотреть. Самоцели попасть конкретно в эти цифры нет. Текущий прогноз такой, дальше будем смотреть за рынком, за изменением макропоказателей, и, возможно, мы в дальнейшем будем корректировать как в большую, так и в меньшую сторону. Все будет зависеть от ситуации, от уровня ключевой ставки, от регуляторных требований", — сказал он.
Сам Сбербанк по темпу роста розничного кредитного портфеля планирует идти лучше сектора, по темпу роста средств физлиц — на уровне сектора.
Ужесточение регулирования приведет к тому, что некоторым клиентам (с высокой долговой нагрузкой) кредиты станут недоступны, отметил Царёв.
"В течение года мы видим усиление макропруденциального регулирования. Хочется отметить, это не снижает спрос, заявок становится не меньше, а даже больше. Дальше уже вопрос нашего и аппетита к риску, и уровня одобрения. Понятно, что из-за вводимых Центральным банком ограничений определенному количеству клиентов мы будем вынуждены отказывать", — сказал он, комментируя повышение макропруденциальных лимитов по потребкредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой на третий квартал.
Первый зампред также обратил внимание на обратную тенденцию — на фоне роста уровня зарплаты какие-то клиенты выходят из категории с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% и 80%, им становятся доступны кредиты.
Повышение с 1 июля 2024 года надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам и введение надбавок по автокредитам влияние на эти сегменты окажет, но оно не приведет к каким-то драматическим изменениям, считает Царёв.
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