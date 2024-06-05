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Валерий Фомичев высказался о совершенствовании налоговой системы

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий совершенствование налоговой системы Российской Федерации. Средства от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие страны. За счет них будут обеспечены реализация таких нацпроектов как "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", поддержка социальной сферы, в том числе ремонт и оснащение больниц и поликлиник, детских садов, школ, объектов культуры и спорта, продление программ маткапитала, а также увеличение вложений в развитие инфраструктуры, строительство жилья и дорог, финансирование мер поддержки бизнеса, развития технологий.

"Запланированное совершенствование налоговой системы можно описать тремя "С": справедливость, сбалансированность, стабильность, — отмечает президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев. — Предлагаемая шкала НДФЛ, мне кажется, достаточно сбалансирована. Предусмотрено увеличение порога, до которого можно будет пользоваться упрощенной системой налогообложения, льготы и преференции. Важно понимать, что таким образом, государство стимулирует активно инвестирующие компании.

Предпринимательское сообщество понимает, что оптимизация налогов должна обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач и большей социальной справедливости. И цель — не отчеты, не доклады, не изменения абсолютных цифр — собрали столько-то налогов, потратили столько. Жители России, от учителей и врачей до менеджеров крупных компаний, должны видеть и понимать, на что конкретно идут их деньги. И чувствовать изменения в лучшую сторону!"

Гид потребителя

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