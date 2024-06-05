16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ и Ульяновская область укрепляют сотрудничество Аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг в обзоре "Инфраструктура будущего" прогнозируют сценарии развития российских регионов Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту розничного кредитования в 2024 году на уровне 9-11% ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес Россияне наращивают вложения в рубль

Банки Финансы

НОВИКОМ и Ульяновская область укрепляют сотрудничество

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дочерний банк Ростеха и Ульяновская область договорились об укреплении взаимодействия, направленного на развитие социально-экономического потенциала региона и поддержку предпринимательства. Подписание соглашения между сторонами состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписи под документом поставили Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Достигнутые договоренности будут способствовать более активному развитию социально-экономической сферы области, усилению поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрению современных банковских технологий. Благодаря соглашению промышленность региона получит доступ к кредитованию по льготным ставкам, а работникам предприятий будут предоставлены выгодные розничные банковские продукты.

Помимо этого, условиями соглашения предусмотрено участие банка в развитии института государственно-частного партнерства на различных стадиях инвестиционных проектов.

Глубокое понимание промышленной специфики и большой опыт работы по всей России позволяют НОВИКОМу предлагать региональным партнерам оптимальные финансовые решения. В Ульяновской области банк имеет прочные позиции в высокотехнологичной отрасли: среди ключевых партнеров банка — предприятия авиастроительной, автомобилестроительной, приборостроительной отраслей. Их сотрудники являются держателями социально-платежной карты НОВИКОМа. Также между дочерним банком Ростеха и Гарантийным Фондом Ульяновской области подписано соглашение, предоставляющее доступ к льготному финансированию малым и средним промышленным предприятиям региона. С 2022 года в его рамках размещено 10 депозитов на общую сумму около 600 млн рублей.

"Ульяновская область — надежный партнер НОВИКОМа, с которым нас связывает не один год продуктивного сотрудничества. Подписанное соглашение выведет на новый уровень наше взаимодействие в целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата региона, позволит обеспечить условия для роста мощностей промышленности и поступательное развитие экономики области в целом", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30