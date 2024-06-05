НОВИКОМ и Ульяновская область укрепляют сотрудничество

Дочерний банк Ростеха и Ульяновская область договорились об укреплении взаимодействия, направленного на развитие социально-экономического потенциала региона и поддержку предпринимательства. Подписание соглашения между сторонами состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Подписи под документом поставили Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Достигнутые договоренности будут способствовать более активному развитию социально-экономической сферы области, усилению поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрению современных банковских технологий. Благодаря соглашению промышленность региона получит доступ к кредитованию по льготным ставкам, а работникам предприятий будут предоставлены выгодные розничные банковские продукты.

Помимо этого, условиями соглашения предусмотрено участие банка в развитии института государственно-частного партнерства на различных стадиях инвестиционных проектов.

Глубокое понимание промышленной специфики и большой опыт работы по всей России позволяют НОВИКОМу предлагать региональным партнерам оптимальные финансовые решения. В Ульяновской области банк имеет прочные позиции в высокотехнологичной отрасли: среди ключевых партнеров банка — предприятия авиастроительной, автомобилестроительной, приборостроительной отраслей. Их сотрудники являются держателями социально-платежной карты НОВИКОМа. Также между дочерним банком Ростеха и Гарантийным Фондом Ульяновской области подписано соглашение, предоставляющее доступ к льготному финансированию малым и средним промышленным предприятиям региона. С 2022 года в его рамках размещено 10 депозитов на общую сумму около 600 млн рублей.

"Ульяновская область — надежный партнер НОВИКОМа, с которым нас связывает не один год продуктивного сотрудничества. Подписанное соглашение выведет на новый уровень наше взаимодействие в целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата региона, позволит обеспечить условия для роста мощностей промышленности и поступательное развитие экономики области в целом", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России.