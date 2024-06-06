Бизнес в сфере креативных индустрий сможет получить грантовую поддержку

Во вторник, 4 июня, на площадке регионального центра "Мой бизнес" прошла проектная сессия, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.

Участники обсудили меры господдержки, которые актуальны для представителей креативных индустрий. В первую очередь, речь шла о безвозмездных финансовых инструментах.

В 2024 году минэкономразвития Самарской области впервые проведет конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Сегодня сфера креативных индустрий — это развивающийся рынок с огромным потенциалом. Бизнес здесь строится на таланте и творческих идеях, и такие проекты вносят заметный вклад в туристическую привлекательность территорий, делают жизнь людей ярче и интереснее, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы активно работаем с креативным сектором, проводим образовательные курсы и тематические мероприятия, объединяющие представителей творческих проектов на одной площадке. В этом году впервые проведем конкурс грантов, чтобы самые перспективные проекты получили средства на развитие".

В ходе встречи участники совместно определили критерии отбора победителей, качественные результаты проекта, а также цели, на которые можно направить средства гранта. Представители креативного сообщества предложили много конструктивных идей, которые будут учтены при доработке документа. Это позволит сделать процедуру конкурсного отбора максимально понятной и прозрачной.

"Мы пригласили представителей креативного бизнеса, чтобы рассказать о задачах внедрения нового инструмента поддержки и совместно обсудить направления расходов, цели и задачи, которые предприниматели хотят решить с помощью грантовых средств. Такая совместная работа поможет нам при подготовке нормативно-правового акта, а значит, будет способствовать качественному развитию поддержанных проектов", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Старт приема заявок на участие в конкурсе запланирован на июль текущего года. Подавать заявки смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям.

Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.

"Для бизнеса сегодня есть два наиболее актуальных вопроса: кадры и доступное финансирование. Я приняла участие в проектной сессии, чтобы узнать подробности о возможностях и условиях участия в конкурсе грантов, — отметила основатель бренда одежды, предприниматель Алла Селицкая. — Финансовая поддержка важна и для начинающих предпринимателей, и для тех, кто уверенно стоит на ногах. В моем случае актуален вопрос масштабирования".

"В этом году мы получили льготный микрозаем в Гарантийном фонде и запустили новое направление работы — производство ювелирных станков. Поэтому меры господдержки — это отличный ресурс, которым должны пользоваться активные предприниматели, продвигающие Самару и родной регион", — подчеркнула сооснователь ювелирного бренда "Бунтарка" Ирина Шарова.