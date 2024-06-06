40 поездок в зону СВО: волонтер из Кинельского района — о помощи бойцам

Жительница села Георгиевка Кинельского района Ирина Чичкина — волонтер СВО. С гуманитарной миссией она вместе с супругом побывала на передовой более 40 раз, начиная с февраля 2023 года. Сама Ирина поездки не считает, да и в соцсетях не любит распространяться о них: первый год о командировках знали лишь близкие родственники. Пиар, как признается волонтер, ей не нужен. Гораздо важнее — вовремя собрать и доставить посылки из рук в руки. В беседе с Волга Ньюс она рассказала о том, какие позиции "гуманитарки" доставляет бойцам, кто участвует в сборах и как проходят поездки.

"Бойцы — как дети, чужих нет"

Когда объявили мобилизацию, одним из первых, кому в селе Георгиевка принесли повестку, стал одноклассник Ирины Чичкиной. Вместе с несколькими инициативными жителями и по инициативе главы сельского поселения женщина, у которой за плечами уже был небольшой волонтерский опыт, организовала группу в "Вайбере", где начала отрабатывать запросы мобилизованных.

"Раньше я помогала людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мне приносили вещи, я отдавала их нуждающимся семьям. Не могла пройти мимо брошенных животных, пристраивала или забирала себе. Сейчас у нас дома живут четыре кошки и собака, все — с улицы, — рассказывает Ирина. — Когда началась мобилизация, мы сразу поняли, что ситуация серьезная, нужно помогать. Организовали сбор среди односельчан. Основной целью было по возможности обеспечить ребят необходимым".

Постепенно группа обрастала неравнодушными людьми, увеличивались возможности и мощности волонтерского движения.

"Начинали с медикаментов, потом список позиций расширился. Сейчас в группе несколько кураторов по разным проектам. Например, "Серебряные волонтеры" готовят супы и борщи. Школьники с учителями делают окопные свечи. А на собранные средства мы приобретаем генераторы и другое оборудование", — продолжает женщина.

На протяжении последних двух лет активные жители села оказывают непрерывную поддержку бойцам, снабжая их транспортом, продуктами питания, стройматериалами, медикаментами, генераторами, окопными свечами, шанцевым инструментом. Список можно продолжать бесконечно, но каждый новый сбор сокращает потребности ребят на передовой.

"Начинали с помощи ребятам 44-го полка, они первыми были призваны. Это те, что были в Макеевке, но, слава богу, остались живы. Следующими "подопечными" стали бойцы 45-го полка. Сейчас продолжаем помогать и нашим, и ребятам из других регионов. Для меня бойцы — как дети. Нет чужих", — убеждена волонтер.

"Везем все подряд"

Перечень позиций "гуманитарки" от раза к разу меняется не сильно: солдаты периодически продвигаются вперед, каждый раз приходится заново обустраиваться на новых местах. Значит, и стройматериалы на фронте необходимы всегда. А одной из самых запоминающихся посылок на фронт стала передача "Нивы".

"На передовую мы, как правило ездим с мужем. Но несколько раз брали с собой моего сына. Впервые он туда попал в 17 лет, и после первой поездки принял решение, что отдаст бойцам "Ниву", оставшуюся от деда. В следующую поездку он лично ее туда довез и передал", — с гордостью рассказывает женщина.

Собирают, как говорит женщина, практически все.

"Я рада всему, что нам приносят. И у меня не бывает так, что люди передают гуманитарку, а я с ней неделями сижу. Стараюсь сразу все передавать, поскольку хранить негде. Ребята на передовой даже смеются. Видишь, говорят, ты вроде как ненужное собрала, а мы нашли всему применение. Я сейчас говорю "ненужное", но по факту там необходимо все, включая стройматериалы и натяжные потолки, даже б/у, — продолжает собеседница ВН. — Однажды мы объявили по району акцию на сбор одеял и насобирали их 400 штук. Тогда еще никто не собирал одеял и многим казалось, что это ерунда. Но по факту там резкие перепады температур, да и в госпиталях не хватает таких вещей. Все в итоге оказалось нужным, я все раздала".

Случаев, которые поразили или удивили волонтера во время командировок, не счесть. Но один женщина помнит особенно хорошо: "Как-то стояли разговаривали с ребятами, разгружали машину с "гуманитаркой". Я позвала парней, вручаю им коробку, фотографируемся. Ухожу к машине, боец идет за мной и возвращает коробку. Почему-то он решил, что это постановочное фото, а груз надо вернуть. Когда я сказала, что это — для них, не поверил и уточнил, правда ли бесплатно. Видимо, уже сталкивались с такими ситуациями. Поэтому я и не люблю пиариться. Целый год многие знакомые даже не знали, что я езжу на СВО".

О поездках не передовую

В момент создания волонтерского движения ни Ирина, ни ее супруг даже не думали, что будут ездить на передовую, да еще так часто. А началось все с призыва друга семьи.

"Всегда думала, что буду помогать в тылу. Но случилось так, что призвали друга семьи, а параллельно на передовую поехал с гуманитарной помощью отец одного из наших местных бойцов. Вернувшись, он сказал, что нужна помощь. Тогда мы созвонились с нашим призванным другом, уточнили, что ему нужно, и насобирали на целую Газель", — вспоминает собеседница ВН.

Газель одолжил приятель, загружали ее под завязку — в основном одеяла, печки-буржуйки. Также в ней оказалось несколько адресных посылок — от родственников других мобилизованных.

"Мы доехали и все передали. Родственники тех, кому предназначались адресные посылки, получили от бойцов обратную связь, убедились, что все доставляется лично в руки. И еще выехать не успели оттуда, а нам уже звонят и уточняют, поедем ли еще. В очереди на отправку тогда сразу оказалось человек 40", — продолжает Ирина Чичкина.

Вернулись домой, подлатали Газель, которой на тот момент уже было 23 года, буквально за несколько дней заполнили машину вновь и выдвинулись в зону СВО. Первая поездка состоялась 13 февраля 2023 года, а вторая — 18 числа того же месяца. С тех пор Чичкины почти все время в разъездах. Иногда за месяц приходится кататься туда-обратно по три раза: загрузка — поездка — разгрузка — возвращение. И так — более 40 раз за два неполных года.

Самые яркие впечатления у Ирины сохранились от второй поездки.

"Когда я уезжала оттуда в первый раз, обнимала ребят и велела беречь себя. Думала, что не вернусь обратно. А во второй раз уже не прощалась. В этот момент, видимо, мы и приняли решение доставлять гуманитарную помощь самостоятельно на постоянной основе, — рассказывает она. — Кстати, когда мы приехали второй раз к бойцам, их экстренно перевозили на другое место, к линии боевого соприкосновения. Мы очень боялись, что не успеем ничего передать и найти их. Но в итоге все удалось".

Сталкивалась Ирина во время поездок и с обстрелами. Первый раз это произошло в Лисичанске, куда Чичкины прибыли поздравить мобилизованного друга с днем рождения.

"Хотелось создать атмосферу праздника, мы привезли и надули шарики. Радуемся и тут — выстрелы. Я сразу и не поняла, что это, но у меня колени сложились, и я как-то резко присела. Было очень неожиданно и страшно, не понятно, что делать, когда со всех сторон стреляют — то ли бежать, то ли оставаться на месте. Привыкнуть к такому невозможно", — делится она.

Несколько раз кинельские волонтеры попадали под обстрелы в Донецке.

"Самое тяжелое — быстро сообразить, что делать в этот момент. Ведь заранее не знаешь, куда прилетит снаряд. Я отбежала к стене и стояла так, пока не закончилось. Но сильнее всего поражает другое: люди, живущие там, спокойно ходят, даже во время бомбежек. Мамы с детьми, с колясками, подростки на велосипедах. Страшно, что люди привыкли к такой жизни…".

Поначалу Ирина с супругом пользовались средствами защиты — касками, бронежилетами. Но, как признается женщина, бойцы их оберегают и стараются организовывать встречи вне ЛБС.

"Ребята нас очень ценят, говорят, что не выживут без нас. Это, конечно, не так. Но нам очень приятно, что переживают за нас. Мы, в свою очередь, переживаем за них и заботимся", — говорит она.

Судьбоносный позывной

Ирина — не суеверный человек, но о некоторых ситуациях рассказывает, как о знаках свыше. Так, на фронте она познакомилась с бойцом, которого зовут так же, как ее отца.

"С папой у нас были очень крепкие теплые отношения, но его не стало три с половиной года назад, — вспоминает волонтер. — А тут получилось, что когда второй раз приехали в зону СВО, я обратила внимание на парня с позывным "Бирюк". Он пояснил, что позывной образован от фамилии. Я обрадовалась совпадению, поскольку это и моя девичья фамилия. А потом, уже по приезду домой, когда его жена принесла посылку для него, оказалось, что зовут его, как моего отца, — Сергей. Тогда я сочла эту встречу судьбоносной. Это был знак, что все делаю правильно…".

С семьей Бирюковых впоследствии, как признается Ирина, у них сложились теплые дружеские отношения, а молодого Сергея приняли в семью Чичкиных, как родного.

"Он стал для меня братом, — делится женщина. — А вообще на передовой многие меня называют сестрой, матерью или дочерью, в зависимости от возраста. Трогательно, что вот так привязываются. Вдали от дома солдаты особенно остро ощущают помощь и поддержку".

Впрочем, поддержку ощущают не только мобилизованные ребята, но и маленькие жители мест, где сейчас идет большая война. Некоторых "под крыло" взяли Чичкины.

"Сейчас у нас там двое деток находятся на попечении — мальчик и девочка, которая выжила после обстрелов и называет меня своей крестной. Родители их тоже, слава богу, живы-здоровы, сейчас они уехали в более спокойное место. Поэтому пожелать хочется одного — скорейшего окончания войны, бойцам — успешного возвращения, родным — терпения дождаться, а родственникам погибших ребят — продолжать жить ради памяти".