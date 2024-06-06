В Самаре на Московском шоссе отключились светофоры

В четверг, 6 июня, утром на Московском шоссе в Самаре перестали работать светофоры. Об этом сообщили очевидцы.

"Не работают от Масленникова до 4-го проезда включительно, ни обыкновенные, ни реверсивные", - пишут жители в соцсетях.

Очевидцы также сообщают, что отключены светофоры в районе ТЦ "Русь", а движение регулируют сотрудники ДПС.

"На прошлой неделе было то же самое", - добавляют самарские пользователи соцсетей.