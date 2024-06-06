ВТБ запускает вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ

ВТБ в июне запускает новый сберегательный инструмент — вклад-флоатер с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Спрос на сберегательные инструменты в этом году носит устойчивый характер, и этот тренд сохранится до конца года. На фоне высокой ключевой ставки мы видим интерес клиентов к инструментам, привязанным к индикаторам рублевого денежного рынка. Для этого мы приняли решение усилить линейку наших сберегательных продуктов вкладом-флоатером, доходность которого зависит от ключевой ставки. Он дает возможность получить защищенный от инфляции хороший доход, несмотря на колебания конъюнктуры рынка. Это делает его особенно востребованными в текущих условиях. Мы ожидаем, что к концу года наш портфель по новому вкладу достигнет 350 млрд рублей", — прокомментировал Георгий Горшков.

Традиционно состоятельные клиенты стремятся диверсифицировать свои рублевые активы, размещая средства в инструменты как с фиксированной, так и с переменной доходностью. Квалифицированным инвесторам ВТБ предлагает трёхлетние облигации с плавающим ежемесячным купоном. Облигации сегодня остаются одним из востребованных инвестиционных инструментов. В портфеле инвестиций состоятельных клиентов ВТБ их доля составляет 40%.

В рамках стратегии ВТБ на 2024–2026 гг. одна из ключевых задач банка — нарастить долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%. Такая амбиция предполагает практически двукратный рост портфеля средств физлиц в рублях. Существенно расширить число вкладчиков банку позволит создание выгодных сберегательных продуктов для всех поколений в семье.