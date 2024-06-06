16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк ВТБ и "АВТОВАЗ" подписали Соглашение о сотрудничестве ВТБ запускает вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ НОВИКОМ и Ульяновская область укрепляют сотрудничество Аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг в обзоре "Инфраструктура будущего" прогнозируют сценарии развития российских регионов Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту розничного кредитования в 2024 году на уровне 9-11%

Банки Финансы

Банк ВТБ и "АВТОВАЗ" подписали Соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между банком и компанией.

В соответствии с документом, банк готов обеспечить крупнейшему автопроизводителю весь комплекс банковских услуг, содействовать во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности "АВТОВАЗа", расширить взаимодействие в части документарных операций и кредитования с целью финансирования текущей и инвестиционной деятельности, осуществлять международные расчеты.

За годы многолетнего сотрудничества ВТБ стал одним из основных финансовых партнеров компаний группы "АВТОВАЗ", использующих широкую линейку продуктов и финансовых услуг ВТБ. В текущих условиях трансформации автомобильного рынка банк оказывает существенную поддержку в расчетах "АВТОВАЗа" с иностранными партнерами, обеспечивая тем самым бесперебойный процесс производства.

"Поддержка отечественной автомобильной промышленности и укрепление технологического суверенитета — одна из приоритетных задач, поставленных государством. И ВТБ участвует в реализации этой задачи, предоставляя "АВТОВАЗу" самые современные банковские сервисы и финансовые услуги. Это способствует технологическому обновлению и увеличению объемов производства предприятия", — сказал Валерий Лукьяненко.

"Мы благодарим ВТБ за долговременное плодотворное сотрудничество, а также оказываемую АВТОВАЗ поддержку в международных расчетах и налаживании устойчивых связей с партнерами из дружественных стран для производства автомобилей. Особенно ценим поддержку ВТБ в условиях глобальных изменений, происходящих в логистике и поставке комплектующих", — отметил Максим Соколов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30