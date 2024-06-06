Банк ВТБ и "АВТОВАЗ" подписали Соглашение о сотрудничестве

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между банком и компанией.

В соответствии с документом, банк готов обеспечить крупнейшему автопроизводителю весь комплекс банковских услуг, содействовать во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности "АВТОВАЗа", расширить взаимодействие в части документарных операций и кредитования с целью финансирования текущей и инвестиционной деятельности, осуществлять международные расчеты.

За годы многолетнего сотрудничества ВТБ стал одним из основных финансовых партнеров компаний группы "АВТОВАЗ", использующих широкую линейку продуктов и финансовых услуг ВТБ. В текущих условиях трансформации автомобильного рынка банк оказывает существенную поддержку в расчетах "АВТОВАЗа" с иностранными партнерами, обеспечивая тем самым бесперебойный процесс производства.

"Поддержка отечественной автомобильной промышленности и укрепление технологического суверенитета — одна из приоритетных задач, поставленных государством. И ВТБ участвует в реализации этой задачи, предоставляя "АВТОВАЗу" самые современные банковские сервисы и финансовые услуги. Это способствует технологическому обновлению и увеличению объемов производства предприятия", — сказал Валерий Лукьяненко.

"Мы благодарим ВТБ за долговременное плодотворное сотрудничество, а также оказываемую АВТОВАЗ поддержку в международных расчетах и налаживании устойчивых связей с партнерами из дружественных стран для производства автомобилей. Особенно ценим поддержку ВТБ в условиях глобальных изменений, происходящих в логистике и поставке комплектующих", — отметил Максим Соколов.