ВТБ более чем на 20% нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса

С начала 2024 года ВТБ выдал более 12,6 тысяч кредитов среднему и малому бизнесу на 754 млрд рублей. Это на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель группы ВТБ в сегменте СМБ превышает 3,2 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2024 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

"Динамика объема новых кредитов среднему и малому бизнесу закономерна на фоне высокой инвестиционной активности таких предприятий. Они успешно преодолели последствия санкций и сегодня во многом обеспечивают дальнейшее развитие импортозамещения, рост внутреннего производства и новые рабочие места. По нашим данным, более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес на горизонте ближайшего года. Поддержка этого сегмента будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого развития экономики", — заявил Денис Бортников.

Инвестиционные кредиты сегодня занимают 55% объема кредитного портфеля СМБ. Предприниматели ориентируются на среднесрочные и долгосрочные вложения в развитие своего бизнеса — 99% кредитов СМБ выдано на срок год и более.

Топ-менеджер подчеркнул, что банк в том числе нацелен на активное развитие сегмента малого и микро-бизнеса, где драйвером кредитования выступают экспресс-кредиты с онлайн-оформлением и автоматизированным принятием решения за несколько минут. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году ВТБ уже удвоил объем "быстрых" онлайн-кредитов для бизнеса. Продукт особенно востребован в сферах торговли, услуг, строительстве и транспорте. Средняя сумма экспресс-кредита среди клиентов банка составляет 4,1 млн рублей.