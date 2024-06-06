К 2026 году Сбер планирует достичь 100%-го AI-охвата по кредитам для малого и микробизнеса

Сбер продолжит инвестирование в технологии ИИ.

"По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году. Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что AI-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов. Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остаётся за человеком", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Отметив, что самым новым трендом сейчас являются LLM модели (большие языковые модели), Александр Ведяхин обратил внимание на то, что бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в короткие сроки, пока нет, что вполне нормально для каждой новой технологии.

При этом важно понимать, что искусственный интеллект гораздо шире, чем только LLM модели, и те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль.

Александр Ведяхин заявил, что Сбер и дальше будет инвестировать в развитие этого направления, отметил, что технологий искусственного интеллекта нужны для клиентов Сбера и для всей России.

В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас — 8 рублей.