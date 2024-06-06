ПМЭФ-2024: подписаны соглашения о создании завода капсул для лекарств и новой очереди медцентра

В стартовый день Петербургского международного экономического форума-2024 Правительством Самарской области были подписаны соглашения с компаниями в сфере медицины и фармацевтики.

Подробнее о достигнутых договоренностях рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"В нулевой день форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Арсенал атлета". Инвестор строит в Волжском районе современный завод по выпуску желатиновых капсул для лекарств. Продукция самарского предприятия увеличит долю отечественных продуктов на рынке и будет востребована фармкомпаниями из разных регионов страны. Оказываем инвестору всю необходимую поддержку для быстрого запуска и успешной работы", — рассказал врио министра.

Ожидаемая производственная мощность предприятия составит более 300 млн капсул в месяц. Официальное открытие завода запланировано на лето текущего года. Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей.

Еще одно соглашение касается строительства второй очереди клинического госпиталя компании ИДК в Самаре. Общий объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей. Вторая очередь будет построена рядом с действующим госпиталем, в районе стадиона Солидарность Самара Арена. Проект предполагает поэтапную реализацию — возведение трех корпусов до 2029 года. Подписи в соглашении о сотрудничестве поставили Дмитрий Богданов и главный врач АО "Медицинская компания "ИДК" Марат Тугушев.