ПМЭФ-2024: подписаны соглашения о создании завода капсул для лекарств и новой очереди медцентра

В стартовый день Петербургского международного экономического форума-2024 Правительством Самарской области были подписаны соглашения с компаниями в сфере медицины и фармацевтики.
Подробнее о достигнутых договоренностях рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
"В нулевой день форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Арсенал атлета". Инвестор строит в Волжском районе современный завод по выпуску желатиновых капсул для лекарств. Продукция самарского предприятия увеличит долю отечественных продуктов на рынке и будет востребована фармкомпаниями из разных регионов страны. Оказываем инвестору всю необходимую поддержку для быстрого запуска и успешной работы", — рассказал врио министра.
Ожидаемая производственная мощность предприятия составит более 300 млн капсул в месяц. Официальное открытие завода запланировано на лето текущего года. Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей.
Еще одно соглашение касается строительства второй очереди клинического госпиталя компании ИДК в Самаре. Общий объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей. Вторая очередь будет построена рядом с действующим госпиталем, в районе стадиона Солидарность Самара Арена. Проект предполагает поэтапную реализацию — возведение трех корпусов до 2029 года. Подписи в соглашении о сотрудничестве поставили Дмитрий Богданов и главный врач АО "Медицинская компания "ИДК" Марат Тугушев.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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