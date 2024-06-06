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НОВИКОМ и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе ПМЭФ-2024 дочерний банк Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Воронежской области. Документ предусматривает расширение взаимодействия, направленного на укрепление экономического и промышленного потенциала региона. Свои подписи под документом поставили Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и Губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Соглашением предусмотрена совместная реализация федеральных и региональных инвестиционных проектов в экономической и социальной сферах. В планы банка входит расширение финансирования технического перевооружения и модернизации предприятий промышленного комплекса области, поддержка и развитие предпринимательской среды, участие в проектах социальной направленности в регионе.

Особое внимание НОВИКОМ уделяет работе с представителями предприятий малого и среднего бизнеса Воронежской области. Банк готов предложить бизнесменам специальные программы льготного финансирования с использованием мер господдержки, современную линейку кредитных и гарантийных продуктов, а также инновационные инструменты привлечения финансирования. В частности, НОВИКОМ активно участвует в развитии рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). В 2023 году банк первым реализовал сделку с ЦФА для предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В рамках соглашения предусмотрена реализация программы повышения финансовой грамотности населения. НОВИКОМ разработал собственный курс, который прошли уже более 50 000 сотрудников различных компаний по всей стране.

Тесное сотрудничество НОВИКОМа и предприятий Воронежской области началось в 2020 году. У банка заключены соглашения с Гарантийным фондом, Фондом развития промышленности и областным отделением "Опоры России". Филиал банка в Воронеже является членом региональной Торгово-промышленной палаты. На сегодняшний день среди клиентов банка — производители систем связи, радиотехнических станций, а также предприятие энергетического комплекса области.

Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России. Деятельность ВРО Союзмаш в партнерстве с НОВИКОМом нацелена на стратегическое развитие и модернизацию отечественной машиностроительной отрасли и создание на ее базе конкурентоспособной и инновационной экономики.

"Воронежская область — одна из наиболее значимых областей Центрального Федерального округа. Развитая промышленность и сельское хозяйство, современные индустриальные парки и особая экономическая зона — все это делает регион привлекательным объектом для инвестиций. НОВИКОМ всегда готов предоставить промышленности и предпринимателям современные и разнообразные финансовые инструменты для реализации самых амбициозных проектов", — отметила Председатель Правления банка Елена Георгиева.

"Мы подписали соглашение с сильным и авторитетным представителем финансового рынка России. Это, безусловно, пойдет на пользу созидательным процессам на территории нашего региона: придаст импульс промышленности, предпринимательству, активностям в социальной сфере. Также мы планируем вместе работать над выполнением такой важной государственной задачи, как повышение финансовой грамотности воронежцев. Словом, у нас теперь появился желанный партнер в развитии ключевых направлений", — подчеркнул Губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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