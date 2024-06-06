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Клиенты направили в Сбер информацию о более чем 30 млн мошеннических телефонных номеров

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе ПМЭФ, банк использует эти сведения для предупреждения своих клиентов о мошеннических звонках.

За пять лет существования сервиса "Сообщи о мошеннике" в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты направили в Сбер информацию о более чем 30 млн телефонных номеров, используемых злоумышленниками. Сейчас база данных Сбера с мошенническими телефонными номерами насчитывает более 3,5 млн актуальных записей.

Информация из этой базы используется для работы сервиса "Управление входящими вызовами"/"Проверка входящих звонков" (название зависит от версии) в приложении СберБанк Онлайн, которым уже воспользовалось более 3 миллионов человек. После подключения сервиса приложение получает доступ к базе Сбера с мошенническими номерами. В случае звонка по телефону или мессенджеру с одного из этих номеров на экране устройства высветится предупреждающая надпись.

Сервис пока доступен только на устройствах с операционной системой Android. Для подключения к нему в новой версии мобильного приложения СберБанк Онлайн в разделе "Кошелёк" необходимо нажать на значок щита, далее — "Управление входящими вызовами". Потом можно выбрать одну из опций: включить определитель номеров мошенников или заблокировать мошеннические звонки. Чтобы сообщить о мошенническом телефонном номере, на главном экране в разделе "Кошелёк" нужно нажать на значок щита, далее — "Сообщи о мошеннике".

"Сервис "Сообщи о мошеннике" — самый масштабный совместный проект Сбера и клиентов: только с начала года мы получили через СберБанк Онлайн более 6 миллионов сообщений. После проверки мошеннические номера попадают в базу Сбера, которая постоянно актуализируется. Делясь с нами информацией, люди вносят свой вклад в борьбу со злоумышленниками, а подключая сервис "Управление входящими звонками", клиенты могут оградить себя от общения с телефонными мошенниками. Напомню, что лучший способ защититься от злоумышленников — повышать свою финансовую грамотность и при малейших сомнениях прекращать разговор", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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