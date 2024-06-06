НОВИКОМ поддержит проекты по созданию отечественных авиадвигателей

Банк НОВИКОМ, дочерний банк Госкорпорации Ростех, подписал ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) на общую сумму 38 млрд рублей. Подписание состоялось в ходе ПМЭФ-2024. Подписи под документами поставили Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.
Согласно документу НОВИКОМ может профинансировать текущую деятельность Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и ее крупнейших предприятий: "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" и конструкторское бюро "ОДК-Авиадвигатель".
ОДК специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, морского флота, нефтегазовой промышленности и энергетики.
"Банк НОВИКОМ на протяжении всей своей истории оказывает поддержку высокотехнологичным отраслям промышленности, одним из крупных игроков которой является Объединенная двигателестроительная корпорация. Данное соглашение имеет своей целью не только финансирование проектов корпорации, но и вклад в реализацию национальной цели по достижению технологического лидерства России", — отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения ООО "СоюзМаш России" Елена Георгиева.
В прошлом году НОВИКОМ и ОДК подписали соглашение об организации финансирования корпорации и ее предприятий, в том числе в рамках реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года.
"Соглашения о сотрудничестве с банком НОВИКОМ — это еще один этап в развитии нашего партнерства, которое проверено временем. Банк оказывает финансовую поддержку в реализации масштабных проектов ОДК по созданию отечественных авиадвигателей. Их разработка и производство имеет приоритетное значение для российской гражданской авиации. Сотрудничество с одним из ведущих банков страны будет содействовать росту темпов серийного производства двигателей и созданию новых рабочих мест", — отметил генеральный директор ОДК, член бюро Центрального совета ООО "СоюзМаш России" Вадим Бадеха.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?