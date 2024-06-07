Самарские синоптики предупредили о грозах в выходные

В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни, с 7 по 10 июня.

В пятницу, 7 числа, в Самаре ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременный дождь, гроза и град. Ветер западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +26…+28 °C.

В субботу, 8 июня, в регионе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер Западный, 7…12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +21…+26 °C.

9 июня в Самарской области ночью пройдут небольшие дожди, днем осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +23…+28 °C.

В понедельник, 10 июня, в губернии ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, в дневные +26…+31 °C.