Самарская область участвует в национальной премии "Маршрут построен"

Остался последний день для того, чтобы проголосовать за участников национальной премии "Маршрут построен" от Самарской области. "Маршрут построен" — уникальная премия медиагруппы "Комсомольская правда" в области развития внутреннего туризма.

Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны. Он открывает настоящую Россию — от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой.

Номинация "Активный туризм"

— Большая Самарская тропа

— Сплав на байдарках по малым рекам Самарской области

— Маршрут "Новая Жигулёвская кругосветка" на морских каяках

Номинация "Гастротуризм"

— Гастрономический фестиваль "Волжские сезоны"

— Гранд-кафе "Пастернак"

— Ассоциация ресторанов "Milimon Family"

Номинация "Отель года 2-3*"

— Отель "Городской"

— Гостиница "Октябрьская"

— Экоотель "Маяк"

Номинация "Отель года 4-5*"

— 7 Avenue Hotel & SPA

— Загородный комплекс "Русская охота"

— Бутик-отель "Русская охота"

Номинация "Семейный туризм"

— Центр здоровья и отдыха "Волжские термы"

Номинация "Событие года"

— Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"

— Хакатон "Креатив на Волге"

Номинация "Туристический регион года"

— Самарская область

Номинация "Туроператор года"

— Речные туры по Волге с туроператором "Шеф Тур"

Номинация "Экотуризм"

— Благоустройство экологического маршрута "Храм природы. Каменная Чаша"

— Маршрут на лыжах по Самарской Луке "Сердце Жигулей"

В сезон 2023-2024 премия "Маршрут построен" проводится уже в третий раз. Ее номинанты — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают наши путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее. Экспертами премии станут читатели сайта KP.RU и газеты "Комсомольская правда", слушатели Радио "КП". Они будут голосовать за номинантов, а компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей из числа определенных народным голосованием финалистов. Голосование пройдет до 7 июня 2024 года.

Премия проводится при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".