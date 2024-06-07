Самарская область участвует в национальной премии "Маршрут построен"

Остался последний день для того, чтобы проголосовать за участников национальной премии "Маршрут построен" от Самарской области. "Маршрут построен" — уникальная премия медиагруппы "Комсомольская правда" в области развития внутреннего туризма.
Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны. Он открывает настоящую Россию — от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой.
Номинация "Активный туризм"
— Большая Самарская тропа
— Сплав на байдарках по малым рекам Самарской области
— Маршрут "Новая Жигулёвская кругосветка" на морских каяках
Номинация "Гастротуризм"
— Гастрономический фестиваль "Волжские сезоны"
— Гранд-кафе "Пастернак"
— Ассоциация ресторанов "Milimon Family"
Номинация "Отель года 2-3*"
— Отель "Городской"
— Гостиница "Октябрьская"
— Экоотель "Маяк"
Номинация "Отель года 4-5*"
— 7 Avenue Hotel & SPA
— Загородный комплекс "Русская охота"
— Бутик-отель "Русская охота"
Номинация "Семейный туризм"
— Центр здоровья и отдыха "Волжские термы"
Номинация "Событие года"
— Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"
— Хакатон "Креатив на Волге"
Номинация "Туристический регион года"
— Самарская область
Номинация "Туроператор года"
— Речные туры по Волге с туроператором "Шеф Тур"
Номинация "Экотуризм"
— Благоустройство экологического маршрута "Храм природы. Каменная Чаша"
— Маршрут на лыжах по Самарской Луке "Сердце Жигулей"
В сезон 2023-2024 премия "Маршрут построен" проводится уже в третий раз. Ее номинанты — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают наши путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее. Экспертами премии станут читатели сайта KP.RU и газеты "Комсомольская правда", слушатели Радио "КП". Они будут голосовать за номинантов, а компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей из числа определенных народным голосованием финалистов. Голосование пройдет до 7 июня 2024 года.
Премия проводится при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....