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Туризм Общество

Самарская область участвует в национальной премии "Маршрут построен"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Остался последний день для того, чтобы проголосовать за участников национальной премии "Маршрут построен" от Самарской области. "Маршрут построен" — уникальная премия медиагруппы "Комсомольская правда" в области развития внутреннего туризма.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны. Он открывает настоящую Россию — от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой.

Номинация "Активный туризм" 
— Большая Самарская тропа
— Сплав на байдарках по малым рекам Самарской области
— Маршрут "Новая Жигулёвская кругосветка" на морских каяках

Номинация "Гастротуризм" 
— Гастрономический фестиваль "Волжские сезоны"
— Гранд-кафе "Пастернак"
— Ассоциация ресторанов "Milimon Family"

Номинация "Отель года 2-3*"
— Отель "Городской"
— Гостиница "Октябрьская"
— Экоотель "Маяк"

Номинация "Отель года 4-5*" 
— 7 Avenue Hotel & SPA
— Загородный комплекс "Русская охота"
— Бутик-отель "Русская охота"

Номинация "Семейный туризм" 
— Центр здоровья и отдыха "Волжские термы"

Номинация "Событие года" 
— Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"
— Хакатон "Креатив на Волге"

Номинация "Туристический регион года"
— Самарская область

Номинация "Туроператор года" 
— Речные туры по Волге с туроператором "Шеф Тур"

Номинация "Экотуризм" 
— Благоустройство экологического маршрута "Храм природы. Каменная Чаша"
— Маршрут на лыжах по Самарской Луке "Сердце Жигулей"

В сезон 2023-2024 премия "Маршрут построен" проводится уже в третий раз. Ее номинанты — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают наши путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее. Экспертами премии станут читатели сайта KP.RU и газеты "Комсомольская правда", слушатели Радио "КП". Они будут голосовать за номинантов, а компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей из числа определенных народным голосованием финалистов. Голосование пройдет до 7 июня 2024 года.

Премия проводится при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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