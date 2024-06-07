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Туризм Общество

"Волжские сезоны" расширяются на все Поволжье

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал гастрономический фестиваль "Волжские сезоны" — это про любовь к локальному продукту, тот самый волжский вайб и вкусы, знакомые каждому волжанину с детства.

Фестиваль берет свое начало в Самаре. В 2021 году ресторанная компания Поляна решила создать фестиваль локальной кухни, увидев, что блюда из локального продукта пользуются высоким спросом среди гостей. За 4 года фестиваль расширился на все Поволжье, а количество участников насчитывает около 50 концепций. В фестиваль влились такие волжские города, как Тольятти и Жигулевск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск. С каждым годом карта фестиваля расширяется, а количество гостей увеличивается.

Волжские сезоны популяризируют Поволжье как объект для туризма, а также способствуют сохранению традиций волжского хлебосольства, переосмысляя его в новом прочтении. В блюдах и напитках гастрофестиваля используются локальные продукты, местные специалитеты и технологии приготовления. В сочетании с креативным подходом лучших поваров Поволжья рождаются уникальные блюда и сочетания вкусов на стыке локального продукта и мировых гастрономических традиций. Так, ресторан "Где нас нет" изобрел "волжский хамон", "Дом Нино" приготовил чебуреки с раковыми шейками, в "Патари" и "Пахвали" можно будет попробовать тарт с крыжовником.

Фестиваль успешно сотрудничает с локальными фермерами и производителями, содействует налаживанию деловых связей между промышленностью и сферой туризма и гостеприимства.

Такое переосмысление и свежий взгляд на локальную гастрономию позволил фестивалю набирать популярность не только у волжан, но и за пределами региона, формируя уникальный облик и бренд новой гастрономической, волжской, культуры.

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