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ДТП Происшествия

В Жигулевске под уголовное дело подпал местный житель, севший за руль пьяным

ЖИГУЛЕВСК. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении "любителя пьяной езды". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В апреле в полицию Жигулевска обратились местные жители. Они сообщили, что неизвестный за рулем "Лада Калина" неподалеку от детской площадки на ул. Энергетиков не справился с управлением и наехал на бордюр.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли по указанному адресу выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили от управления транспортным средством и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения.

"Результаты освидетельствования показали наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,219 мг/л, что превышает допустимые показатели в несколько раз", - отмечается в сообщении.

Также в ходе проверки выяснилось, что 38-летний безработный местный житель в апреле уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда ему назначили штраф в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В отношении злостного нарушителя ПДД составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения".

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. По решению суда автомобиль изъят и на него наложен арест.

Гид потребителя

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