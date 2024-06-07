В Жигулевске под уголовное дело подпал местный житель, севший за руль пьяным

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении "любителя пьяной езды". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В апреле в полицию Жигулевска обратились местные жители. Они сообщили, что неизвестный за рулем "Лада Калина" неподалеку от детской площадки на ул. Энергетиков не справился с управлением и наехал на бордюр.
Сотрудники Госавтоинспекции прибыли по указанному адресу выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили от управления транспортным средством и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения.
"Результаты освидетельствования показали наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,219 мг/л, что превышает допустимые показатели в несколько раз", - отмечается в сообщении.
Также в ходе проверки выяснилось, что 38-летний безработный местный житель в апреле уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда ему назначили штраф в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.
В отношении злостного нарушителя ПДД составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения".
Отделением дознания О МВД России по городу Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. По решению суда автомобиль изъят и на него наложен арест.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.