В Сергиевском районе опрокинулся КамАЗ, пострадал водитель

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В пятницу, 7 июня, в 8:40 в Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" поступило сообщение о ДТП на 1 111 км трассы М-5.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС