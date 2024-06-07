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Общество

Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил в Самарском госпитале

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для военнослужащих находящихся на излечении в военном госпитале Самарской области.

В ходе участия в "10-м фестивале ансамблей вооруженных сил Российской Федерации", который проходит в Самаре, музыкальный коллектив не забывает про свой основной долг — поддержание высокого боевого духа военнослужащих, выполняющих задачи в интересах страны. Новые композиции музыкальной программы, подготовленные специально для фестиваля, стали частью выступления в лечебном учреждении.

Репертуар концерта содержал как классические народные песни, так и современные композиции, а также инструментальные номера. Несмотря на летнюю жару, зрители не покидали своих мест до конца выступления. После окончания фестиваля ансамблей музыканты фронтовой бригады вернутся в зону СВО, где продолжат выступать перед военнослужащими, выполняющими боевые задачи по освобождению и защите новых регионов.

8 июня на сцене Дома офицеров пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля и гала-концерт, во время которого будут объявлены победители.

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А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.

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