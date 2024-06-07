Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил в Самарском госпитале

Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для военнослужащих находящихся на излечении в военном госпитале Самарской области.

В ходе участия в "10-м фестивале ансамблей вооруженных сил Российской Федерации", который проходит в Самаре, музыкальный коллектив не забывает про свой основной долг — поддержание высокого боевого духа военнослужащих, выполняющих задачи в интересах страны. Новые композиции музыкальной программы, подготовленные специально для фестиваля, стали частью выступления в лечебном учреждении.

Репертуар концерта содержал как классические народные песни, так и современные композиции, а также инструментальные номера. Несмотря на летнюю жару, зрители не покидали своих мест до конца выступления. После окончания фестиваля ансамблей музыканты фронтовой бригады вернутся в зону СВО, где продолжат выступать перед военнослужащими, выполняющими боевые задачи по освобождению и защите новых регионов.

8 июня на сцене Дома офицеров пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля и гала-концерт, во время которого будут объявлены победители.