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Эксперт Авито Работы: "Бизнес берет курс на обучение специалистов по дефицитным направлениям"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Петербургском международном экономическом форуме состоялась дискуссия "Квалификации будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений". Представители бизнеса и государственных органов обсудили, как крупные российские компании интегрируются в образовательные процессы подготовки кадров по дефицитным специальностям и какие шаги предстоит предпринять для решения проблем кадрового голода.

Фото: предоставлено Авито

По данным Росстата, сегодня в России наблюдается исторически минимальный уровень безработицы — 2,6% по всей стране. Снижение численности незанятого населения сопровождается постоянным ростом спроса работодателей на кадры.

Эксперты Авито Работы отметили, что весной 2024 года прирост числа новых вакансий на платформе составил 57% по сравнению с прошлым годом. Модернизация бизнеса и цифровизация производств в условиях дефицита кадров стали катализаторами новых трендов рынка труда. Работодателям требуются квалифицированные специалисты, освоившие новые профессии и навыки, а возможность переобучения сотрудников превратилась в необходимость.

Одним из способов решения проблемы для бизнеса стало сотрудничество с учебными заведениями, в особенности — с теми, кто готовит специалистов высокотехнологичных отраслей. Крупные компании поддерживают программы целевого обучения, участвуют в государственных образовательных инициативах, создают собственные учебные курсы. Сегодня такая практика активно распространяется как в дефицитных сферах производства и промышленности, так и в высокотехнологичном сегменте IT.

"Совместное участие бизнеса и государства в подготовке кадров — это будущее рынка труда. Так, компания Авито с этого года начала сотрудничать с МФТИ и запустила магистратуру по ценному для работодателей направлению Data Science. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в области машинного обучения. А тем, кто покажет высокие результаты, Авито предоставит рабочие места в компании. До 2028 года мы также планируем наладить сотрудничество с 11 ключевыми профильными вузами и подготовить порядка 3 000 IT-специалистов. Помощь в обучении студентов дефицитных специальностей — это долг бизнеса для снижения напряженности на рынке труда", — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы.

Адаптируясь к новым реалиям рынка труда, работодатели стали чаще предлагать соискателям без опыта возможность обучения с нуля или переобучение. По данным Авито Работы, зимой 2024 года число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в 6 раз (+460%). При этом интерес кандидатов к таким предложениям увеличился на 72%.

"Сегодня все эксперты сделали особый акцент на синергии бизнеса и образовательной среды. Одни компании выбирают корпоративное обучение, другие заключают соглашения с вузами и ссузами или совмещают обе возможности. Мы видим, что эффективное сотрудничество организаций и образовательных учреждений приводит к показателю 80–85% трудоустройства выпускников. В свою очередь, у вузов и ссузов, не имеющих связей с бизнесом, показатель трудоустройства выпускников составляет порядка 50%. При этом трудоустройство не всегда происходит по фактически полученной специальности", — Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ.

В ходе недавнего опроса аналитики Авито Работы выяснили, что половина работающих россиян (50%) хотели бы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности. Лишь 27% респондентов не интересовала подобная перспектива. Среди причин, по которым опрошенные хотели бы освоить новую профессию, чаще всего россияне называли повышение заработной платы (45%), стремление к личному развитию и самореализации (38%), желание иметь собственное дело (30%), улучшение условий труда (23%), а также смену коллектива и профессиональной среды (16%).

Еще один ключевой тренд в борьбе за кадры — расширение границ найма. Весной 2024 работодатели стали на 133% чаще размещать вакансии для студентов и кандидатов без опыта в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении специалистов пенсионного и предпенсионного возраста. Кроме того, компании все чаще привлекают работников на условиях частичной занятости или подработки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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