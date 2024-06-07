НОВИКОМ и БФС начали сотрудничество в сфере импортозамещения

Дочерний банк Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с российским производителем банкоматов — компанией "Банковские и Финансовые Системы" (БФС) на площадке ПМЭФ—2024. Документ направлен на развитие партнерских отношений в сфере импортозамещения и инноваций.

В церемонии подписания приняли участие Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева, генеральный директор БФС Артём Жилонов и совладелец компании Роман Рис. В рамках договоренностей НОВИКОМ протестирует продукцию производителя.

Банкоматы производства БФС оборудованы биометрической камерой, сенсорным экраном, выполняют полный набор операций с банковскими картами, штрих-кодами, а также предусматривают замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. Помимо этого, устройства БФС оснащены собственным программным обеспечением. Компания также осуществляет полное сервисное обслуживание своей техники.

БФС и НОВИКОМ намерены участвовать и в реализации совместных проектов, в том числе пилотных, по интеграции нового оборудования и программного обеспечения в системы банка. Сотрудничество позволит вывести технологичность НОВИКОМа на новый уровень.

"С уходом западных поставщиков банки оказались ограничены в действиях с иностранными банкоматами: исчезла возможность обновлять программное обеспечение, адаптировать устройства под новые купюры. Замена банкоматов на технику российского производства позволит решить эту проблему. Для НОВИКОМа, банка российских инженеров, расширение использования российского оборудования — стратегически важная задача", — рассказала Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

"Банкоматы БФС — уникальная российская разработка, которая в техническом плане максимально соответствует ожиданиям и потребностям рынка, и мы продолжим работу над развитием уникальных российских технологий", — сказал генеральный директор БФС Артём Жилонов.