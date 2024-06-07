В Самарской области Росгвардия уничтожила активный боеприпас

Сотрудники группы разминирования ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении в лесополосе недалеко от села Каменный Брод на территории Красноармейского района предмета, похожего на артиллерийский снаряд. На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН "Утес" (Самара)", - отмечается в сообщении

Специалисты осмотрели найденный предмет и идентифицировали его как 122 мм осколочно-фугасный снаряд.

Боеприпас представлял опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все требования безопасности, уничтожили снаряд накладным зарядом на месте обнаружения.