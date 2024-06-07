В Самарской области Росгвардия уничтожила активный боеприпас

Сотрудники группы разминирования ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба управления.
"В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении в лесополосе недалеко от села Каменный Брод на территории Красноармейского района предмета, похожего на артиллерийский снаряд. На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН "Утес" (Самара)", - отмечается в сообщении
Специалисты осмотрели найденный предмет и идентифицировали его как 122 мм осколочно-фугасный снаряд.
Боеприпас представлял опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все требования безопасности, уничтожили снаряд накладным зарядом на месте обнаружения.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...