Почти половина жителей Самарской области планируют путешествие в этом году

45% жителей Самарской области планируют поездки в течение 2024 года. Чуть больше опрошенных — 47% — не планируют никакие поездки. В другие регионы планирует поехать чуть меньше трети респондентов (31%), каждый пятый собирается посетить другие населенные пункты региона (21%), за рубеж планирует поехать 7% опрошенных. Среди тех, кто планирует поездки по России, 16% собираются поехать в Казань, 16% — в Санкт-Петербург, 14% — в Сочи, 13% — в Москву.

Такие результаты получили социологи Центра управления регионом Самарской области в рамках исследования общественного мнения о туристических предпочтениях жителей региона. Онлайн-опрос был проведен в мае этого года среди пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Чаще всего, по России путешествуют жители Самары, молодежь региона, граждане с высшим образованием и хорошим материальным положением.

Как критерий в выборе направления поездки большинство жителей Самарской области отмечают финансовую доступность (63%), на втором месте — красивая природа (38%), на третьем — благоприятный климат (34%).

Почти каждый шестой опрошенный (15%) выбирает спонтанность в организации отдыха — предпочитает ездить по "горящим турам". Чаще всего, любители спонтанности, это граждане от 35 до 54 лет.

Опрос показывает, что в Самарской области много любителей поездок на автомобиле на дальние расстояния — почти каждый третий (38%) готов отправится в путешествие на машине. Почти половина респондентов (47%) отдает предпочтение максимальному комфорту во время отдыха. Среди них чаще всего встречаются жители Тольятти, респонденты от 18 до 34 лет, граждане с высоким материальным положением.

При этом 44% опрошенных руководствуются суждением, что им "достаточно сменить локацию, и не нужны никакие курорты" при организации своего отдыха. 62% соглашаются с тем, что "не обязательно ехать далеко, хорошо отдохнуть можно и в своем регионе".

Наиболее предпочтительным для себя видом отдыха 45% респондентов отметили поездку на природу, за город, 39% — встречи с родственниками, друзьями, еще столько же — отдых на даче, в частном доме, в апартаментах, 37% — пляжный отдых. Больше трети опрошенных (35%) считает посещение музеев обязательным пунктом в программе отдыха, а почти каждый четвертый (24%) респондент предпочитает активное времяпрепровождение, занятия спортом.