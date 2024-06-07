В Сызрани пожилой водитель сбил пешехода

В четверг, 6 июня, в 11:15 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 11:15 73-летний водитель за рулем Volkswagen Touareg двигался по ул. Урицкого со стороны ул. Баумана в направлении ул. Плеханова. В пути следования, в районе дома №49, он не уступил дорогу и наехал на 49-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали.