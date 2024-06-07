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ДТП Происшествия

В Тольятти в розыск объявили водителя, сбившего 8-летнюю девочку

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции устанавливают очевидцев и водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Тольятти обратились сотрудники одной из городских больниц. Они сообщили, что к ним попал 8-летний ребенок, получивший травмы в ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в среду, 5 июня, в 17:04, водитель за рулем "Лада Гранта" (седан, черного цвета), двигаясь по жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, возле дома № 25 по Цветному бульвару наехал на девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему ребенку, водитель скрылся.

С травмой нижней части спины и таза, ушибом передней брюшной стенки несовершеннолетняя была передана медикам, которые ее госпитализировали.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

"Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102", - отмечается в сообщении.

 

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