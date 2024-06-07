В Тольятти в розыск объявили водителя, сбившего 8-летнюю девочку

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев и водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Тольятти обратились сотрудники одной из городских больниц. Они сообщили, что к ним попал 8-летний ребенок, получивший травмы в ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в среду, 5 июня, в 17:04, водитель за рулем "Лада Гранта" (седан, черного цвета), двигаясь по жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, возле дома № 25 по Цветному бульвару наехал на девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему ребенку, водитель скрылся.
С травмой нижней части спины и таза, ушибом передней брюшной стенки несовершеннолетняя была передана медикам, которые ее госпитализировали.
Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
"Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.