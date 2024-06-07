Автобусы №№ 21м и 35 временно изменят схему движения

В связи с проведением аварийных работ на ул. Советской Армии напротив дома № 212А будет изменена трасса следования маршрутов №№ 35 и 21 м. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Автобусы маршрута № 35 в сторону НФС проследуют по улицам Советской армии, Московскому шоссе, Потапова, дублеру ул. Ново-Садовой, ул. Советской Армии и далее — по своему маршруту.

При движении в сторону сквера Санфировой — по дублеру ул. Ново-Садовой, с разворотом на ул. Потапова и далее по улицам Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и далее — по своему маршруту.

Автобусы маршрута № 21 м в сторону Приволжского микрорайона проследуют по улицам Московское шоссе, Потапова, дублеру ул. Ново-Садовой и далее — по своему маршруту.

При движении в сторону ТЦ "Мегамебель" — по дублеру Московского шоссе, Советской армии, 8-й радиальной, потом — по улицам Гастелло, Тихвинской и далее — по своему маршруту.