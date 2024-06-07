ПСБ и АВТОВАЗ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей

ПСБ и АО "АВТОВАЗ" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях. Документ подписали Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Максим Соколов, президент АВТОВАЗа.

Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений. Банк и автомобильный концерн договорились о комплексном банковском обслуживании, внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности компании, финансировании текущей и инвестиционной деятельности, создании совместного лизингового предприятия. Появление нового игрока, специализирующегося на автомобилях концерна, положительно отразится на развитии рынка лизинга и будет способствовать популяризации российской техники на внутреннем и зарубежном рынках.

"Перед отечественным автомобилестроением сейчас стоят стратегические задачи — достижение технологического суверенитета, создание собственной компонентной и инженерной базы, развитие технологических процессов. Компетенции ПСБ в организации финансовой и нефинансовой поддержки предприятий промышленности, большой опыт в развитии лизинговых программ и знание этого рынка позволят внести существенный вклад в реализацию стратегии развития автомобильной промышленности в России и будут способствовать динамичному развитию отрасли", — сказал Петр Фрадков.

"Мы активно развиваем сотрудничество с ПСБ, одним из лидирующих российских банков во многих сферах. Создание совместной лизинговой компании — очередной шаг к успеху. Объединяя компетенции, уже в ближайшее время наше новое предприятие встанет в один ряд с лидерами предоставления лизинговых услуг. Кроме того, уже в конце июня наш каптивный "АвтоФинанс Банк" совместно с ПСБ предложит покупателям LADA привлекательные кредитные предложения", — отметил Максим Соколов.