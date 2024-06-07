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Активное внедрение AI приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на 53,6 млрд долларов в 2030 году

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 году.

"При условии активного внедрения AI — ВВП стран СНГ совокупно вырастет в 2030 году на 53,6 млрд долларов (в номинальном выражении), что соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 году. Однако эффект для каждой страны-участницы СНГ будет разным: прирост ВВП от внедрения искусственного интеллекта варьируется от 4,4% до 6,3% ВВП страны в 2030 году, так как на ожидаемое значение прироста ВВП благодаря ИИ влияет ряд факторов, в том числе: текущий уровень цифровизации и уровень применения ИИ; темпы и масштабы внедрения ИИ в экономику стран СНГ и усилия правительств стран по созданию благоприятных условий для развития ИИ. В абсолютном выражении на значение прироста ВВП в 2030 году также, очевидно, влияет текущий и прогнозируемый размер экономики. Например, по нашим оценкам, ВВП Республики Казахстан может увеличиться в 2030 году на 25-27 млрд долларов (6,3%) благодаря массовому внедрению ИИ. ВВП Азербайджана также может существенно увеличиться в относительном выражении: порядка 6% ВВП 2030 года, что соответствует 6-6,5 млрд долларов США", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер готов делиться своими технологиями в области ИИ для внедрения AI-технологий в такие отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, спорт, медицина, развитие регионов и др.

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