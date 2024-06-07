На выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила"

6 июня на международной выставке-форуме "Россия" масштабно отпраздновали 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одним из наиболее ярких мероприятий праздничной программы стал массовый поэтический флешмоб, в ходе которого отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" — "У Лукоморья дуб зеленый…" — одновременно прочитали более 500 человек.
Мероприятие прошло в павильоне № 75 "Регионы России". Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов.
"Сегодня 225 лет со дня рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Это значимое событие, как у нас принято на Выставке, мы отмечаем все вместе, взрослые и дети, представители всех регионов. Важно, что к нам присоединились и иностранные гости — участники Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+. Пушкин — создатель нашего современного русского языка. Его произведения нетленны и их знает весь мир, они объединяют нашу страну, и мы ими гордимся", — сказала заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина.
Чествование великого поэта и писателя продолжилось красочным театрализованным шествием "Ай да Пушкин! Ай да Молодец!", участниками которого стали свыше 1000 человек. Дружной колонной в сопровождении духового оркестра поклонники творчества Пушкина обошли залы с экспозициями регионов и завершили праздничное шествие на выходе из Павильона.
В шествии прослеживались четыре сюжетные линии. Первая — "Пушкинский бал" — продемонстрировала персонажей пушкинского бала начала 19 века. Главными действующими лицами второй театрализации "Сказки Пушкина" стали любимые герои пушкинских сказок. Третья — "Ай да Пушкин молодец!" — прошла под современные барабанные ритмы: величайшего поэта прославила российская молодежь. И, наконец, почетное право сформировать четвертую сюжетную линию "Пушкин — поэт всех времен и народов" было предоставлено участникам международного молодежного театрального фестиваля БРИКС+, который проходит на Выставке с 1 по 8 июня.
В нем принимают участие представители семи стран — Индии, Китая, ЮАР, России, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Белоруссии. Сквозной линией фестиваля станут постановки "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина в интерпретации разных театральных школ.
"В творчестве Пушкина присутствует важная идея — принять то, что ты имеешь. И это откликается в душе, независимо от языка, на котором ты говоришь", — отметил участник Фестиваля, студент из Кейптауна Асанда Мнгади.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 15 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.