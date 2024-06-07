На выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила"

6 июня на международной выставке-форуме "Россия" масштабно отпраздновали 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одним из наиболее ярких мероприятий праздничной программы стал массовый поэтический флешмоб, в ходе которого отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" — "У Лукоморья дуб зеленый…" — одновременно прочитали более 500 человек.

Мероприятие прошло в павильоне № 75 "Регионы России". Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов.

"Сегодня 225 лет со дня рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Это значимое событие, как у нас принято на Выставке, мы отмечаем все вместе, взрослые и дети, представители всех регионов. Важно, что к нам присоединились и иностранные гости — участники Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+. Пушкин — создатель нашего современного русского языка. Его произведения нетленны и их знает весь мир, они объединяют нашу страну, и мы ими гордимся", — сказала заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина.

Чествование великого поэта и писателя продолжилось красочным театрализованным шествием "Ай да Пушкин! Ай да Молодец!", участниками которого стали свыше 1000 человек. Дружной колонной в сопровождении духового оркестра поклонники творчества Пушкина обошли залы с экспозициями регионов и завершили праздничное шествие на выходе из Павильона.

В шествии прослеживались четыре сюжетные линии. Первая — "Пушкинский бал" — продемонстрировала персонажей пушкинского бала начала 19 века. Главными действующими лицами второй театрализации "Сказки Пушкина" стали любимые герои пушкинских сказок. Третья — "Ай да Пушкин молодец!" — прошла под современные барабанные ритмы: величайшего поэта прославила российская молодежь. И, наконец, почетное право сформировать четвертую сюжетную линию "Пушкин — поэт всех времен и народов" было предоставлено участникам международного молодежного театрального фестиваля БРИКС+, который проходит на Выставке с 1 по 8 июня.

В нем принимают участие представители семи стран — Индии, Китая, ЮАР, России, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Белоруссии. Сквозной линией фестиваля станут постановки "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина в интерпретации разных театральных школ.

"В творчестве Пушкина присутствует важная идея — принять то, что ты имеешь. И это откликается в душе, независимо от языка, на котором ты говоришь", — отметил участник Фестиваля, студент из Кейптауна Асанда Мнгади.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 15 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.