Самарцев будут автоматически штрафовать за парковку на газонах

В Кировском районе Самары в пилотном режиме работает система фотофиксации нарушений "Дозор-М3", устанавливаемая на автомобиль. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава района Игорь Рудаков.

"Принцип работы прост: автомобиль, на котором находится прибор с GPS-навигацией, передвигается по территории района. Комплекс умеет определять границы газона и фиксирует такое нарушение, как парковка на газоне. Фотоматериалы передаются в административную комиссию. Устройство записывает не только парковку, но и другие проблемные вопросы: нарушение проведения земляных работ, отсутствие пологов на грузовом транспорте, сосульки на зданиях в зимний период, наличие граффити и наличие препятствий вывозу мусора", - пояснил глава района.

По его словам, комплекс позволяет автоматизировать многие процессы: от фиксации до рассылки так называемых "писем счастья". Также нарушителям не нужно будет приходить для составления протокола и рассмотрения дела. Вместо этого по месту регистрации будет направляться постановление об административном правонарушении - как это происходит со штрафами ГИБДД.

Кроме того, Рубаков отмечает, что с таким комплексом можно более оперативно и качественно отработать нарушения, а значит и сохранить благоустройство.

"Нельзя забывать и о том, что это дополнительное пополнение бюджета района. Эти средства мы сможем потратить на ремонт внутриквартальных дорог и другие работы, которые сделают наш район лучше", - добавил он.

Промежуточные итоги эксплуатации комплекса глава района обещал предоставить через месяц.