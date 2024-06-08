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Губернатор Власть и политика

В Самарской области будет создано предприятие по утилизации отходов электроники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и акционер группы компаний "Акрон Холдинг" Павел Морозов подписали соглашение о совершенствовании системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Подписанное трехстороннее соглашение станет существенным вкладом в сохранение окружающей среды, позволит создать рабочие места и увеличить налоговую базу бюджета региона. Будем сопровождать проект, совместно работать над его успешной реализацией", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Правильная переработка ОЭЭО позволяет получить ценные материалы, которые можно использовать в производстве новой продукции. Это приведет к снижению зависимости от импорта сырья. Реализация проекта также обеспечит новые рабочие места. "Отходы электроники и электротехники имеют в себе множество компонентов, как ценных, так и опасных, такие отходы требуют чуткого подхода с точки зрения сбора и утилизации. РЭО и "Акрон Холдинг" подписали соглашение с Самарской областью, в которой будет налажена целая инфраструктура по обращению с ОЭЭО", — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Создание современного высокотехнологичного предприятия по переработке отходов отвечает задачам федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". ГК "Акрон Холдинг" намерен развивать комплексную инфраструктуру, связанную с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.

"Самарская область является для нас базовым регионом, с которого началась история создания и развития "Акрон Холдинга". Строительство нового перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области. Уверен, наш совместный проект, в рамках подписанного соглашения, станет еще одним примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. На большинстве предприятий холдинга мы стремимся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции. Для реализации этой цели в Самарской области нам потребуется решить ряд задач, в том числе и по налаживанию системы сбора и сортировки отходов электроники", — отметил Павел Морозов.

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